Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Bahia e São Paulo entram em campo hoje (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta — SP e BA) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo é o sexto colocado, com 51 pontos, e quer abrir vantagem no G6. O Bahia vem um posição atrás, com 46 pontos, e quer se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.