Cabeça de porco como a jogada em estádio custa R$ 40 a peça na internet

A cabeça de porco, que recentemente ganhou destaque após ser arremessada por torcedores no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, pode ser adquirida tanto em açougues quanto em sites especializados pela internet.

O que aconteceu

Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, realizado nesta segunda-feira (4) na Neo Química Arena, torcedores arremessaram uma cabeça de porco no gramado como forma de provocação ao time rival, em referência ao apelido do Palmeiras. A Polícia Militar identificou dois envolvidos no incidente e um terceiro torcedor, conhecido como Rafael Modilhane "Cicatriz", que publicou um vídeo mostrando a compra da peça suína no Mercadão de São Paulo, com a intenção de desestabilizar emocionalmente os adversários.

Por abrigar diversos açougues, o Mercadão é um dos lugares onde a é possível comprar a cabeça de porco inteira. O comerciante Silvio de Oliveira, 53, conta que chega a comercializar cerca de 30 cabeças por dia. Porém, ele comercializa o que se chama no mercado de "meia cabeça". Ou seja, cortada ao meio para uso culinário.