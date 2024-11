Transmissão ao vivo de Al-Hilal x Esteghlal: veja onde assistir

Al-Hilal e Esteghlal se enfrentam hoje (4), às 15h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 4ª rodada da Champions Asiática.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Neymar deve ficar à disposição do técnico Jorge Jesus. O brasileiro, porém, deve ficar no banco de reservas, sendo opção para entrar no segundo tempo do duelo.