Frases da F1: Verstappen inacreditável, Norris azarado e Alonso emocionado

Apenas três horas e meia separaram o fim da classificação, que teve a pole position de Lando Norris, e o início da corrida, vencida por Max Verstappen, mas a distância entre as duas em resultados foi notável ao final do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1.

Na classificação, iniciada às 7h30 (horário de Brasília), muitas surpresas, especialmente pelo fato de que o líder do campeonato, Max Verstappen, largaria no 17º lugar, longe do vice-líder, Lando Norris, da McLaren, que fez a pole position, seguido por George Russell e Yuki Tsunoda.

Homenagem a Senna

Entre a classificação e a corrida, um destaque para a homenagem a Ayrton Senna. No ano que marca os 30 anos da morte do tricampeão, a organização do grande prêmio convidou Lewis Hamilton, fã confesso do brasileiro, para pilotar a McLaren MP4-5B, de 1990, ano do bicampeonato mundial de Senna.