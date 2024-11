Bahia x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O São Paulo visita o Bahia nesta terça-feira (5), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta e do pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

A partida é decisiva na briga pelo G-6 do Brasileirão. O Tricolor entre na rodada com 51 pontos na sexta colocação, enquanto o Bahia é o sétimo colocado com 46.