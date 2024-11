Al-Hilal x Esteghlal: onde assistir e horário do jogo da Champions Asiática

O Al-Hilal recebe o Esteghlal nesta segunda-feira (4), às 15h (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da Champions Asiática. O duelo será na Kingdom Arena.

O confronto será transmitido pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

Com três vitórias em três jogos, o Al-Hilal se mantém 100% no torneio. A equipe é líder do Grupo B, com nove pontos e 13 gols anotados nos três duelos disputados.