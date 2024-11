Transmissão ao vivo de Flamengo x Atlético-MG: veja onde assistir

Flamengo e Atlético-MG iniciam hoje (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a decisão do título da Copa do Brasil.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming).

O Flamengo superou o Corinthians por 1 a 0 no agregado na semifinal. Já o Atlético-MG eliminou o Vasco na fase anterior do torneio.