Flamengo x Atlético-MG: horário e onde assistir a final da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG abrem, neste domingo, a grande decisão da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida no Maracanã, às 16h (de Brasília).

A partida tem transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo deixou Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians pelo caminho. A novidade de Filipe Luís deve ser o trio ofensivo com Gabigol, Michael e Plata. Bruno Henrique e Erick Pulgar cumprem suspesão, De la Cruz, Luiz Araújo e Claudinho estão lesionados. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.