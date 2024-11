Alicia: Atlético-MG é um time muito mais perigoso com Deyverson em Campo

O Atlético-MG é um time mais competitivo com o Deyverson em campo, na avaliação de Alicia Klein. Durante o Fim de Papo deste domingo (3), a colunista do UOL Esporte opinou que o Galo sentiu a ausência do atleta durante a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, realizada hoje, que deu vantagem de dois gols ao rubro-negro.

Se analisar as últimas três, quatro partidas do Galo tem uma grande diferença que se chama Deyverson. O Galo é um time melhor com Deyverson, não só pelo que ele é capaz de fazer, mas por aquilo que ele causa nos outros jogadores. Ele fixo na frente permite mais mobilidade ao Paulinho, ao Hulk, é uma formação que funciona melhor, e o Galo é um time mais perigoso com ele dentro de campo.

-- Alicia Klein

Klein destacou que o técnico Gabriel Milito vai precisar encontrar uma solução para a ausência de Deyverson se quiser reverter o placar desfavorável no jogo de volta na Arena MRV.