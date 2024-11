Transmissão ao vivo de Santos x Vila Nova: veja onde assistir

Santos e Vila Nova entram em campo hoje (2), às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Santos é o líder da competição, com 62 pontos, e pode praticamente garantir o acesso à Série A em caso de vitória. O Vila Nova está na sexta colocação, com 52 pontos, e ainda sonha com a vaga.