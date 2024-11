Santos x Vila Nova: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão Série B

O Santos recebe o Vila Nova neste sábado (02), às 16h30 (de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. O duelo acontece na Vila Viva Sorte, casa do Peixe.

O confronto tem transmissão do canal SporTV e do Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

Em caso de vitória, o Santos chegará aos 65 pontos na Série B, se isolando na liderança. Com 18 vitórias, oito empates e oito derrotas na competição, o Peixe faz a melhor campanha desta edição e pode ficar ainda mais longe do Novorizontino, que enfrenta o Goiás às 17h, também deste sábado, em busca dos 63 pontos.