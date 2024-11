Liverpool x Brighton: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Inglês

O Liverpool recebe o Brighton neste sábado (2), às 12h (de Brasília), no estádio de Anfield, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes se enfrentaram no meio de semana, mas pela Copa da Liga Inglesa. Melhor para o Liverpool, que venceu por 3 a 2, jogando no Amex Stadium, casa do Brighton, e avançou.