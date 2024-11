'Antiético um inglês guiar o carro do Senna no Brasil', dispara Fittipaldi

"Eu não sei quem escolheu, se foi o McLaren, se foi organização, não sei. Eu adoro o Luiz Hamilton, não tem nada a ver com o talento, a personalidade que ele é, mas aqui no Brasil não ser um brasileiro comemorando o carro do Ayrton? desculpa. É um chute fora do gol", completou o 1º brasileiro campeão da F1.

Rubinho Barrichello queria pilotar o carro

Rubens Barrichelo reagiu à notícia em suas redes sociais, dizendo que ele próprio deveria pilotar o carro de Senna. No Story do Instagram, o ex-Ferrari republicou a mensagem de um fã com a seguinte frase: "Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse sim teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton"."Também acho", dizia o comentário.

Após a polêmica, Barrichello ainda reforçou sua opinião sobre a escolha. "Na verdade, eu não me posicionei, eu só repliquei uma coisa que falei que também acho, mas não é porque tem que ser a mim: tinha que ser um brasileiro, com toda a história, com todo o Brasil... Por mais carinho que a gente tenha pelo Hamilton - e eu também, um amigo pessoal, ele já vai estar correndo. Dê a chance para um garoto novo, brasileiro, que está despontando", disse Barrichello à Band.

Sobrinha de Senna aprova Lewis em homenagem

A empresária Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna e CEO da marca que carrega o nome do piloto, está de acordo com a escolha da F1 e se diz "ansiosa para o momento" neste sábado.