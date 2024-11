Seleção brasileira: onde assistir à convocação para as Eliminatórias

Nesta sexta-feira (1º), às 15h (de Brasília), Dorival Júnior irá convocar os jogadores da seleção brasileira para enfrentar Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A convocação será transmitida ao vivo pelo canal do UOL Esporte no YouTube. O perfil da CBF também exibe a convocação na mesma plataforma.

Os selecionados de Dorival enfrentarão a Venezuela no dia 14 de novembro, fora de casa, no estádio Monumental de Maturín. No dia 19, o Brasil recebe o Uruguai na Arena Fonte Nova, na Bahia.