Interlagos transborda de homenagens a Senna 30 anos após a morte do piloto

Tão importante quanto criar novos murais é restaurar e preservar os murais que já existem. Para mim, é um privilégio estar aqui restaurando mais um painel para a cidade. Kobra, grafiteiro e muralista

O artista estará em Interlagos para deixar sua assinatura no mural. A ação contará com a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Hamilton pilota McLaren de Senna

Ayrton Senna durante GP da Itália de 1990 Imagem: Pascal Rondeau/Getty Images

A F1 confirmou Lewis Hamilton como piloto escolhido para conduzir a histórica McLaren MP4/5B de Senna. O carro do tributo foi o usado pelo piloto no bicampeonato na temporada de 1990 da F1. O box demonstrativo que vai receber o monoposto foi montado próximo à pista.