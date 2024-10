Onde vai passar Lanús x Cruzeiro? Como assistir ao vivo com imagens

Lanús e Cruzeiro entram em campo hoje (30), às 19h (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pela Paramount+ (streaming).

No duelo de ida, no Mineirão, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer estará classificado. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.