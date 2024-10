Onde vai passar Internacional x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Internacional e Flamengo se enfrentam hoje (3), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

As partida marca um duelo direto pelo G4. O Flamengo é o quarto colocado, com 54 pontos, enquanto o Inter está em quinto, com 52.