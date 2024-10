Lanús x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo da Copa Sul-Americana

No duelo de ida da semifinal, as equipes empataram por 1 a 1. No encontro que aconteceu no Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar com Kaio Jorge, com 5 minutos da segunda etapa, mas sofreu o empate 23 minutos depois, com tento de Ramiro Carrera.

Os dois times vêm de derrotas em seus torneios nacionais: enquanto o Cruzeiro sofreu um 3 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, o Lanús foi derrotado pelo Atlético Tucumán por 1 a 0, também fora de casa.

Quem vencer espera por Racing ou Corinthians na final da competição. No outro duelo entre argentinos e brasileiros, o primeiro encontro na Neo Química Arena terminou empatado por 2 a 2. A decisão da outra semifinal acontece nesta quinta-feira (31), no estádio do Racing.

Lanús x Cruzeiro -- Jogo de volta da semifinal da Sul-Americana

Data e hora: 30 de outubro de 2024, às 19 (de Brasília)

Local: La Fortaleza - Buenos Aires, Argentina