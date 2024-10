Internacional x Flamengo: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Internacional e Flamengo fazem, nesta quarta-feira (30), o jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Beira-Rio.

O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes fazem confronto direto pelo G4. O Flamengo é o quarto colocado, com 54 pontos, enquanto o Inter está em quinto, com 52. Os dois times venceram na última rodada e chegam embalados.