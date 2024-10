Sem Sinner e Djokovic no caminho, Alcaraz vence estreia no Masters de Paris

Pela 13ª vez em 2024, Carlos Alcaraz vence uma partida de simples na capital francesa. O espanhol, campeão de Roland Garros e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos Paris 2024, estreou nesta terça-feira no Masters 1000 da cidade e derrotou o chileno Nicolás Jarry por 7/5 e 6/1 para avançar às oitavas de final.

Apesar de o placar da primeira parcial indicar equilíbrio, alcaraz foi o melhor em quadra na maior parte do tempo. O espanhol abriu 3/0 e teve a chance de sacar para o set em 5/3, mas foi quebrado. Quando precisou, contudo, Carlitos voltou a ser superior e quebrou Jarry no 12º game, evitando um tie-break.

O segundo set foi bem diferente e, apesar de o 6/1 sugerir um passeio do número 2 do mundo, as coisas não foram tão fáceis. Alcaraz precisou salvar break points no primeiro e no terceiro games antes de quebrar Jarry duas vezes seguidas e abrir 5/1. No sétimo game, o chileno voltou a ter uma chance de quebra, mas Alcaraz se salvou com um ace e, pouco depois, fechou o jogo.