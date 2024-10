Al Taee x Al-Hilal: onde assistir e horário do jogo da Copa do Rei Saudita

O Al-Hilal enfrentará o Al-Taee nesta terça-feira (29), às 12h05, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

O jogo terá transmissão do canal Goat, no YouTube.

O Al-Hilal não confirmou se Neymar estará à disposição. O craque não foi inscrito no Campeonato Saudita, mas poderia atuar nas copas após a recuperação de cirurgia no joelho que durou um ano. Ele reestreou no segundo tempo da vitória do Hilal por 5 a 4 sobre o Al Ain, pela Liga dos Campeões Asiática.