Vasco x Bahia: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Brasileiro

O Vasco, porém, conta com dois desfalques importantes: o atacante Vegetti e o volante Hugo Moura, ambos suspensos.

O Tricolor Baiano, por sua vez, busca se aproximar do G6. Com 46 pontos, a equipe está a cinco do São Paulo, que é o sexto.

O técnico Rogério Ceni terá dois desfalques para a partida: o atacante Biel e o volante Rezende, ambos lesionados. Em compensação, conta com os retornos do volante Caio Alexandre e do lateral direito Arias.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Matheus Carvalho e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez (Payet), Puma Rodríguez e Rayan (GB). Técnico: Rafael Paiva.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.