Transmissão ao vivo de Vasco x Bahia: veja onde assistir

Vasco e Bahia medem forças hoje (28), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Vasco está na 10ª colocação, com 40 pontos, e tenta se aproximar do pelotão da frente. Já o Bahia é o sétimo colocado, com 46, e briga para voltar ao G6.