Transmissão ao vivo de Cuiabá x Corinthians: veja onde assistir

Corinthians e Cuiabá medem forças hoje (28), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Confronto direto para escapar da zona do rebaixamento. Corinthians é o 18º colocado, com 32 pontos, enquanto o Cuiabá vem logo atrás, em 19º, com 27 pontos.