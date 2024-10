Fenômeno do basquete, Manu Alves é disputada por 5 universidades nos EUA

"No final de tudo, você tem que dar o crédito, sabe? Eu treinei muito duro para conseguir estar aqui agora. Neste momento, eu só vou me acalmar, baixar os nervos e tomar a melhor decisão para mim mesma, porque por mais que as pessoas em volta estejam com uma expectativa, eu que estarei lá", acrescentou.

Quem é Manu

O basquete está correndo nas veias de Manuella desde que nasceu e seguir o caminho do esporte da bola laranja foi um percurso natural. Ela é filha do Léo Figueiró, atual técnico do Vasco e principal inspiração da jovem atleta. Manu até jogou vôlei na infância - o esporte de sua mãe -, mas não teve jeito: a paixão é pela bola laranja.

"Eu sempre estive nesse meio do esporte. Comecei porque eu via o meu pai jogar. Sempre tive na minha cabeça que eu queria jogar profissionalmente, que eu queria fazer disso um estilo de vida, porque eu sempre vi o meu pai fazendo isso como profissão. Então foi uma coisa muito natural, de eu estar no meio e sempre querer mais", destacou Manu.

O pai, por sinal, foi um dos principais apoios de Manu quando ela pensou em desistir do basquete durante a pandemia de covid-19, entre 2020 e 2022. O isolamento social a impediu de treinar e isso acabou a afastando do esporte.

"Acredito e incentivo muito meus filhos. Eu nunca obriguei nem ela e nem o João a jogarem, mas no momento que demonstraram a vontade de seguirem nessa vida, eu me posicionei com o amor de pai e a experiência de ex-atleta e atual técnico para que não tomassem caminhos que pudessem trazer arrependimentos. A pandemia foi difícil demais, mas fiz questão de deixá-los no momento da maneira mais divertida possível, desde treinos na varanda, desafios motores até andar de skate. Fiz tudo para a chama não apagar e deu certo", contou Leo Figueiró ao UOL.