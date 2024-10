Bola de Ouro 2024: veja horário e onde assistir ao vivo à premiação

Vini Jr. é o favorito. O brasileiro foi o destaque do Real Madrid no título da Champions League na temporada passada, marcando inclusive um gol na final contra o Dortmund.

Se conquistar a Bola de Ouro, Vini quebrará um jejum de 17 anos do Brasil sem a premiação. O último brasileiro a ficar com o prêmio foi Kaká, em 2007.

Rodri e Haaland, do Manchester City, e Bellingham, companheiro do brasileiro no Real Madrid, também estão na disputa. O volante espanhol tem a seu favor o título da Eurocopa 2024.

Bola de Ouro 2024