Transmissão ao vivo de Arsenal x Liverpool: veja onde assistir

Imagem: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Arsenal e Liverpool duelam hoje (27), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma).

O Liverpool lidera a Premier League, com 21 pontos, um à frente do vice-líder Manchester City. O Arsenal vem logo atrás, na terceira colocação, com 17 pontos.