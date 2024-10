Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Botafogo: veja onde assistir

Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças hoje (26), às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (streaming) transmite ao vivo.

O Botafogo iniciou a rodada na liderança, com 61 pontos, um a mais que o Palmeiras. Já o Red Bull Bragantino tenta se afastar da zona do rebaixamento. É o 14º colocado, com 34 pontos.