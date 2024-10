Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza: veja onde assistir

O Alviverde defende uma invencibilidade de sete jogos. Fora de casa, a equipe de Abel Ferreira venceu o Juventude por 5 a 3 na rodada anterior.

O Fortaleza não vence há dois jogos e quer a recuperação. O Leão do Pici ficou no 1 a 1 contra o Atlético-MG no último compromisso.

Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro