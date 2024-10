Transmissão ao vivo de Athletico x Cruzeiro: veja onde assistir

O Furacão não vence no Brasileirão desde quando bateu o Cuiabá por 2 a 1 no dia 28 de julho. A equipe vem de cinco derrotas consecutivas, contando todas as competições, a última delas diante do Fluminense por 1 a 0.

O Cruzeiro precisa virar a chave após o empate contra o Lanús na semifinal da Sul-Americana. A Raposa, que ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz, vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia no Brasileirão.

Athletico x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro