Topuria x Holloway: horário, onde assistir e card completo do UFC 308

No combate principal, o invicto Topuria faz a sua primeira defesa de cinturão diante do ex-campeão dos pesos penas e atual detentor do título "BMF". O espanhol soma 15 vitórias, contra 26 vitórias e sete derrotas do norte-americano.

O Brasil não terá nenhum representante no UFC 308, a não ser por Diego Lopes, que está na reserva da luta principal e pode ser convocado caso um dos atletas enfrente algum problema.

Card Preliminar (a partir das 11h)

Ibo Aslan x Raffael Cerqueira; Peso Meio Pesado

Geoff Neal x Rafael dos Anjos; Peso Meio-Médio

Mateusz Rebecki x Myktybek Orolbai; Peso Leve

Abusupiyan Magomedov x Brunno Tubarão Ferreira; Peso Médio

Kennedy Nzechukwu x Chris Barnett; Peso Pesado

Farid Basharat x Victor Hugo; Peso Galo

Ismail Naurdiev x Bruno Blindado Silva; Peso Médio

Rinat Fakhretdinov x Carlos Leal; Peso Meio Médio

Card Principal (a partir das 15h)