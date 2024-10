Palmeiras x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Fortaleza quer seguir na cola dos líderes. O time de Vojvoda é o 3º na tabela com 56 pontos e uma vitória no confronto direito contra o Palmeiras pode significar uma chance de seguir sonhando com o título.

No primeiro turno, o Fortaleza atropelou o Palmeiras por 3 a 0 na Arena Castelão.

RB Bragantino x Palmeiras - 29ª rodada do Brasileirão

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)