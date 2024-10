Grêmio x Atlético-GO: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Dragão é o lanterna do campeonato e está em situação crítica. A equipe goiana tem 22 pontos, cinco a menos que o vice-lanterna, o Cuiabá, e tem mais de 99% de chance de ser rebaixada — de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG.

O duelo anterior entre os times, pelo 1º turno, terminou empatado por 1 a 1.

Grêmio x Atlético-GO -- 31ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 16h30

Transmissão: TV Globo e Premiere