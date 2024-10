Criciúma x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Criciúma vem de empate contra o líder Botafogo no Rio de Janeiro. A equipe catarinense faz uma campanha sólida e entra na rodada em 12º, com quatro pontos de vantagem para a zona do rebaixamento.

Criciúma x São Paulo - 31ª rodada do Brasileirão

Data: 26/10/2024 (sábado)

Horário: 21h

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes e Trauco; Newton, Ronald, Fellipe Mateus, Matheusinho; Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.