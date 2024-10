Corinthians x Racing: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

O Corinthians volta a campo depois de ser eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. O Timão tem na Sul-Americana a última chance de título na temporada.

O torneio ainda pode servir como classificatório para a próxima edição da Copa do Brasil, competição que o Alvinegro ainda não tem lugar assegurado. A taça ainda garante vaga na Libertadores 2025.

Para o confronto, o Timão deve ter o retorno de Memphis Depay no setor ofensivo. O holandês, desfalque diante do Flamengo por não estar inscrito na Copa do Brasil, treinou normalmente nos últimos dias e está à disposição de Ramón Díaz.

Provável escalação

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Charles e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Racing-ARG: Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra, Quintero e Rojas; Salas e Martínez. Técnico: Gustavo Cosas.