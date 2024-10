Confusos, pilotos querem entender como disputar na pista sem levar punições

Piastri foi além. "Acho que mesmo se você perguntar a todos os 20 pilotos sobre o mesmo incidente, provavelmente há 10 que acham que é caso de levar penalidade e 10 que não acham, então é difícil. Agora temos essas diretrizes, que eu acho que na maior parte são muito positivas, mas quando você entra em detalhes, essas regras e diretrizes não podem cobrir todas as situações."

Nisso, sim, os pilotos concordam e por isso já marcaram uma conversa com a FIA logo depois da reunião que sempre fazem com a direção de prova após os treinos livres de sexta-feira.

"Acho que se você ler as regras, a forma como as penalidades são aplicadas pode ser lógica se você aplicá-las, mas pela maneira como as corridas são, sinto que às vezes é um pouco difícil aplicar o livro de regras exatamente dessa maneira. Acho que precisamos sentar todos juntos, revisar alguns incidentes, receber o feedback dos comissários sobre por que eles tomaram essa decisão e ter uma noção um pouco mais clara do que esperar ao competir com outros caras", disse Carlos Sainz.

Além disso, o presidente da associação dos pilotos, George Russell, adiantou que eles pedirão para que os comissários sejam fixos e ganhem salário. No momento, é um trabalho voluntário e há uma rotação entre os comissários. O britânico levantou a questão que várias punições são multas financeiras, e elas deveriam ser convertidas para a contratação de comissários profissionais.

"Querem que pilotemos como máquinas"

Já Yuki Tsunoda disse que os comissários estão interferindo demais nas corridas. "Eu acho que eles esperam que pilotemos como uma máquina ou IA, tentando seguir todas as regras. No final, estamos disputando. A disputa entre pilotos é como paixão, tentar lutar entre si com paixão. Se eles removerem isso, será como a IA."