Transmissão ao vivo de Botafogo x Peñarol: veja onde assistir

O Glorioso é o líder do Brasileirão, mas vem de um tropeço na última rodada. O Alvinegro ficou no 1 a 1 contra o Criciúma, no Maracanã.

Do outro lado, o Peñarol venceu as últimas três partidas. A equipe uruguaia venceu o Boston River por 2 a 0 na competição local.

Botafogo x Peñarol -- Copa Libertadores