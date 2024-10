Beach Park, R$ 40 mil em prêmios: CE sedia maior rali de kitesurfe do mundo

O litoral do Ceará recebe a quarta edição do maior rali de kitesurfe do mundo, que vai passar passar por cartões postais da região e terá premiações aos primeiros colocados.

O que aconteceu

O Sol Sertões Kitesurf começa nesta quarta (23) e vai até sábado (26). Os atletas desta modalidade sobem em pranchas e velejam pelo mar puxados por uma pipa, que é presa ao corpo por meio de um equipamento chamado trapézio e controlada por uma barra.

Trata-se de uma prova de longa distância e duração — o chamado downwind, prática do velejo a favor do vento. O litoral cearense é referência internacional para o kitesurfe pelos ventos fortes e constantes durante praticamente o ano todo, além da temperatura agradável da água.