Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir e horário do jogo da Champions

Tanto o Barcelona quanto o Bayern têm uma vitória e uma derrota no torneio. O Barça soma três pontos em dois jogos, com saldo de quatro gols (seis marcados e dois sofridos).

Já o Bayern, também com três pontos, tem saldo melhor que do clube catalão, com nove gols marcados e três sofridos, e por isso está na frente na classificação.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, seis vitórias alemãs. Enquanto o Bayern fez 22 gols no Barcelona somados nestes embates, a equipe espanhola anotou apenas cinco. Em 2020, ficou marcado o confronto com vitória da equipe alemã por 8 a 2.

Barcelona x Bayern de Munique -- Terceira rodada da Liga dos Campeões

Data e hora: 23 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, Espanha