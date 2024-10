Transmissão ao vivo de Al-Ain x Al-Hilal na volta de Neymar: onde assistir

O Al-Hilal está na primeira posição do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos. O Al-Ahli está em segundo com os mesmos seis pontos conquistados, mas fica atrás no saldo de gols (três contra sete).

Já o Al-Ain não venceu nenhum dos dois jogos que disputou e está em décimo no torneio. A equipe soma um empate e uma derrota, com apenas um ponto.

Al-Ain x Al-Hilal -- Liga dos Campeões da AFC