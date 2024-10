Fórmula 1: Hamilton 'devastado' e punição polêmica; as frases do GP dos EUA

Não, o Verstappen não foi punido. No fim, Lando foi punido por ser forçado para fora da pista e por ter ultrapassado por fora. Acho que é uma decisão tendenciosa, mas não é uma surpresa.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, em conversa no rádio com George Russell

Tenho minha opinião, mas não vou dizer nada, vou deixar os comissários fazerem o trabalho deles. Aprendemos muito hoje e vamos analisar tudo que aconteceu.

Max Verstappen

Hamilton em situação inédita

Depois de fazer apenas o 18º tempo na classificação, Lewis Hamilton buscava uma corrida de recuperação em Austin, mas não foi o que aconteceu. Ele rodou na terceira volta e parou na brita, sem chances de se recuperar.

O próprio Lewis Hamilton definiu a situação como inédita em sua carreira. Ele ainda se disse "devastado" após a corrida.