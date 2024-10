Liverpool x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Já o Chelsea começa a 8ª rodada na 4ª colocação, com 14 pontos. Cole Palmer é um dos destaques dos Blues, com 6 gols no campeonato até aqui.

Liverpool x Chelsea -- 8ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 20 de outubro de 2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)