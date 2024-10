STU Rio transforma latas em trucks de skate para reduzir impacto ambiental

O STU Pro Tour Rio promoverá ações para redução do impacto ambiental no planeta. Uma das mais interessantes, e que já ocorreu em anos anteriores, prevê a transformação das latas do evento em trucks de skate que serão doados para projetos sociais.

'Luta contra o aquecimento global'

Outras ações terão como foco a redução da emissão de carbono. O STU quer ser um exemplo ambiental para outros eventos esportivos.