Botafogo x Criciúma: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Botafogo recebe o Criciúma nesta sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), em jogo pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Partida será no Maracanã.

Duelo será transmitido pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

Líder do torneio, o Botafogo pode se distanciar em seis pontos do Palmeiras, caso vença. Com 60 pontos conquistados entre 18 vitórias, seis empates e cinco derrotas, a equipe carioca pode aumentar a vantagem sobre o adversário paulista, que enfrenta o Juventude no domingo (20), em busca de evitar que o Botafogo se afaste na tabela.