Bia Haddad perde nas quartas em Ningbo e deve sair do top 10

Beatriz Haddad Maia não teve a melhor das jornadas nesta sexta-feira, nas quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China, e acabou eliminada. Sua algoz foi a espanhola Paola Badosa, atual 15ª do ranking, que quebrou o saque da brasileira três vezes e triunfo por 6/3 e 6/2.

O duelo desta sexta foi o terceiro entre Haddad Maia e Badosa, e a espanhola agora tem vantagem de 2 a 1 em confrontos diretos. Elas também se enfrentaram em Adelaide e Doha, em 2023. Badosa levou a melhor no torneio australiano, nas quartas de final, e Bia venceu no Catar, na fase com 32 tenistas.

Com a derrota desta sexta, é muito provável que a paulista de 28, atual número 10 do ranking, deixe o top 10 no ranking do dia 28 de outubro, quando serão descontados os pontos pelo título do WTA Elite Trophy do ano passado. Bia pode até perder o décimo posto já na próxima segunda-feira, dia 21, mas para isso acontecer a russa Daria Kasatkina precisará chegar à final em Ningbo.