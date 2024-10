Bia Haddad faz pontaço em trocação de 35s e deixa adversária irada; veja

Bia Haddad venceu um ponto absurdo na vitória desta quinta (17) sobre a britânica Katie Boulter no Ningbo Open, na China (assista abaixo).

O que aconteceu

Bia Haddad conseguiu sair da desvantagem e sobreviveu a uma trocação de 35 segundos no tie-break do primeiro set. O lance ocorreu no 13º game, quando a parcial estava empatada em 6 a 6, e a brasileira tinha vantagem de 4 pontos a 1.

Ela se salvou diversas vezes e ganhou o ponto após a adversária acertar a rede. Bia ficou em situação complicada logo na segunda devolução após o saque da rival, mas se agigantou, reverteu a situação e marcou um pontaço, levando o público e a transmissão da partida à loucura.