Skate mira Paralimpíadas a partir de 2032: 'Trabalhando muito pesado'

A apresentação extraoficial em Los Angeles está sendo costurada. Para Vini Sardi, será uma oportunidade de dar visibilidade à causa do paraskate.

"Temos vários amigos americanos articulando isso, de rolar uma apresentação na Califórnia, que é o berço do skate, o que tem tudo a ver com o paraskate. Vai ser um pontapé inicial para o paraskate nos Jogos Paralímpicos", disse Vini Sardi ao UOL, destacando que a modalidade tem potencial para trazer muitas medalhas ao Brasil:

Tenho certeza que o Brasil está muito na frente no paraskate em questão de caderno técnico, questões técnicas... Queremos exportar isso a outros países para facilitar esse processo e, de fato, introduzir o paraskate nos Jogos Paralímpicos para trazer medalhas ao Brasil, pois somos uma potência no paraskate.

Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK

Atleta do Corinthians, Sardi faz apelo aos outros clubes

Paraskatista Vini Sardi com escudo do Corinthians em seu skate: ele é atleta do clube Imagem: Bruno Braz / UOL

Vini Sardi é atleta do Corinthians. O clube possui uma equipe de skatistas e paraskatistas e inaugurou em 2019 uma pista de skate park com 530 m², contendo um bowl e uma área de street com obstáculos e transições.