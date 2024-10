Transmissão ao vivo de Argentina x Bolívia: veja onde assistir

Os atuais campeões do mundo querem voltar a vencer após dois tropeços seguidos. Na rodada anterior, a Argentina ficou no 1 a 1 contra a Venezuela.

Os bolivianos querem manter vivo o sonho de voltar à Copa do Mundo e vêm embalados por três vitórias consecutivas. Em casa, a Bolívia venceu a Colômbia por 1 a 0 na rodada anterior, mesmo jogando boa parte do jogo com um homem a menos.

Argentina x Bolívia -- Eliminatórias da Copa do Mundo