Corrida com pizza, open bar e tatuagem: Fila organiza prova inovadora em SP

O edifício será palco de uma festa com direito a open bar, open pizza, DJ e flash tattoo. Todos os inscritos têm direito a participar do pós-corrida.

O objetivo do Run & Pizza é integrar ainda mais a corrida ao estilo de vida das pessoas. A empresa também vai promover as novas cores do Float Maxxi 2 e Float Maxxi 2 PRO.

O kit da prova terá camiseta, meias, pochete, touch bag, broche, taça personalizada e pulseira. As inscrições custaram a partir de R$ 559 e estão encerradas.