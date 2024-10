Italo Ferreira posa com 'cometa do século' 1 ano após viralizar com eclipse

A nova foto icônica tem, além de Italo, um personagem repetido em relação à do eclipse: Marcelo Maragni. O fotógrafo foi o mesmo a registrar o surfista com o fenômeno em 2023 e também é o responsável pelas fotos do projeto Corpo de Atleta, do UOL.

O registro aconteceu exatamente um ano após Italo ser fotografado com o eclipse solar. Além de Maragni, o surfista realizou as fotografias em parceria com a Red Bull, sua patrocinadora.